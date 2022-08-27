Шлеменко высказался о реванше после поражения за 21 секунду

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что хотел бы провести реванш с Иличем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о бое-реванше с сербом Александром Иличем. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась», — заявил спортсмен после поражения за 21 секунду. Он добавил, что пока это не вписывается в его график, и подчеркнул, что хотел бы, чтобы на поединке работал другой рефери.

Шлеменко проиграл Иличу нокаутом 26 августа. Бой проходил в рамках турнира Russian Cagefighting Championship. После Шлеменко раскритиковал судью, заявив, что поединок не нужно было останавливать, несмотря на жесткие удары Илича.

В активе 38-летнего Шлеменко 61 победа и 14 поражений в ММА, один бой с его участием также был признан несостоявшимся. На счету 33-летнего Илича 14 побед при пяти поражениях.

