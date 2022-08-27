Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Саутгемптон
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Челси
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Спорт

Шлеменко высказался о реванше после поражения за 21 секунду

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что хотел бы провести реванш с Иличем

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о бое-реванше с сербом Александром Иличем. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась», — заявил спортсмен после поражения за 21 секунду. Он добавил, что пока это не вписывается в его график, и подчеркнул, что хотел бы, чтобы на поединке работал другой рефери.

Шлеменко проиграл Иличу нокаутом 26 августа. Бой проходил в рамках турнира Russian Cagefighting Championship. После Шлеменко раскритиковал судью, заявив, что поединок не нужно было останавливать, несмотря на жесткие удары Илича.

В активе 38-летнего Шлеменко 61 победа и 14 поражений в ММА, один бой с его участием также был признан несостоявшимся. На счету 33-летнего Илича 14 побед при пяти поражениях.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Cамойлова похвасталась фигурой в купальнике после тренировок
Вучич выдвинул кандидатуру на пост премьера Сербии
Шлеменко высказался о реванше после поражения за 21 секунду
Роберта Дауни-младшего раскритиковали в сети за носки с надписью «Россия»
Центробанк смягчил правила обмена валюты для россиян
Причины несогласования итогового документа конференции ДНЯО объяснили
Вучич заявил о продолжении кризиса в Косове
Латвийский вратарь получил разрешение на выступление в КХЛ
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.