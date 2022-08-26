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Спорт

Шлеменко раскритиковал судью после поражения за 21 секунду

Александр Шлеменко заявил, что его бой против серба Илича не нужно было останавливать

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал поражение на турнире RCC от серба Александра Илича. Слова спортсмена приводит паблик промоушена в VK.

37-летний Шлеменко раскритиковал судью, заявив, что этот поединок не нужно было останавливать после жестких ударов Илича. «Меня пошатнуло, но я был в сознании и готов был продолжать», — отметил Шлеменко. Он отдельно подчеркнул, что переживает за зрителей, которые не увидели продолжительного боя.

Схватка Илича и Шлеменко продлилась 21 секунду. Сербу удалось сотрясти оппонента ударом коленом, а затем и добить Шлеменко, вынудив рефери остановить бой.

Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере. За поединком наблюдал его будущий соперник Магомед Исмаилов.

Николай Костюков
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