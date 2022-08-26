Шлеменко раскритиковал судью после поражения за 21 секунду

Александр Шлеменко заявил, что его бой против серба Илича не нужно было останавливать

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал поражение на турнире RCC от серба Александра Илича. Слова спортсмена приводит паблик промоушена в VK.

37-летний Шлеменко раскритиковал судью, заявив, что этот поединок не нужно было останавливать после жестких ударов Илича. «Меня пошатнуло, но я был в сознании и готов был продолжать», — отметил Шлеменко. Он отдельно подчеркнул, что переживает за зрителей, которые не увидели продолжительного боя.

Схватка Илича и Шлеменко продлилась 21 секунду. Сербу удалось сотрясти оппонента ударом коленом, а затем и добить Шлеменко, вынудив рефери остановить бой.

Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере. За поединком наблюдал его будущий соперник Магомед Исмаилов.