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На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок

В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погиб ребенок, еще восемь человек пострадали

Фото: МВД РФ

В Абаканском районе Красноярского края произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным министерства, микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Погиб 13-летний ребенок — он был не пристегнут ремнем безопасности в микроавтобусе.

Пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы. На месте аварии на российской дороге работают сотрудники МВД, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на трассе КрасноярскЕнисейск автомобиль Nissan врезался в мотоблок с прицепом, в котором передвигалась семья из пяти человек. В результате аварии погибли женщина и ребенок.

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Анастасия Шейкина
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