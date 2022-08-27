Исмаилов захотел подраться с победившим Шлеменко за 21 секунду бойцом

Боец ММА Магомед Исмаилов заявил о готовности провести поединок с Александром Иличем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов заявил о готовности подраться с сербом Александром Иличем. Слова спортсмена приводит YouTube-канал «Вестник ММА».

Исмаилов рассказал, что хочет провести бой с Иличем до поединка с Александром Шлеменко. «Саша не справился с ним. Посмотрим, справлюсь ли я. Если я выиграю, думаю, это поправит обстановку для моего противостояния со Шлеменко», — заявил боец.

26 августа Илич победил Шлеменко за 21 секунду. Впоследствии россиянин раскритиковал судью за раннюю остановку поединка.

28 декабря 2021 года Russian Cagefighting Championship (RCC) подтвердил проведение боя между Исмаиловым и Шлеменко. Точная дата поединка пока неизвестна. 36-летний Исмаилов провел 21 бой в ММА, где одержал 17 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью.