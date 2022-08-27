Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Саутгемптон
0:0
Перерыв
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Пари Нижний Новгород
0:1
1-й тайм
live
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Челси
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Спорт

Исмаилов захотел подраться с победившим Шлеменко за 21 секунду бойцом

Боец ММА Магомед Исмаилов заявил о готовности провести поединок с Александром Иличем
Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов заявил о готовности подраться с сербом Александром Иличем. Слова спортсмена приводит YouTube-канал «Вестник ММА».

Исмаилов рассказал, что хочет провести бой с Иличем до поединка с Александром Шлеменко. «Саша не справился с ним. Посмотрим, справлюсь ли я. Если я выиграю, думаю, это поправит обстановку для моего противостояния со Шлеменко», — заявил боец.

26 августа Илич победил Шлеменко за 21 секунду. Впоследствии россиянин раскритиковал судью за раннюю остановку поединка.

28 декабря 2021 года Russian Cagefighting Championship (RCC) подтвердил проведение боя между Исмаиловым и Шлеменко. Точная дата поединка пока неизвестна. 36-летний Исмаилов провел 21 бой в ММА, где одержал 17 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов к HIMARS
В Японии заявили о применении дронов для обеспечения безопасности саммита G7
В МЧС привели порядок действий в случае нападения собаки
Исмаилов захотел подраться с победившим Шлеменко за 21 секунду бойцом
На Донбассе показали доработанный танк Т-62М
Ортопед перечислил основные причины нарушения осанки у детей
Объяснен удар по ВСУ со стороны ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении
В Азербайджане заявили об отказе послов США и Франции посещать Шуши
Власти Азербайджана заявили о «самоубийстве» Минской группы ОБСЕ
Алла Пугачева вернулась в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.