Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Саутгемптон
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Пари Нижний Новгород
2:2
Завершен
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Челси
2:1
Завершен
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Факел
1:4
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ахмат
1:2
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Спорт

Российская теннисистка выиграла турнир WTA в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в США

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летняя россиянка обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович в решающем матче турнира WTA-250 в Кливленде. Самсонова одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Матч продлился час 12 минут.

В полуфинале Самсонова выбила из розыгрыша американку Бернарду Пера. Она оказалась сильнее соперницы со счетом 6:1, 6:2.

Самсонова занимает 45-е место в рейтинге WTA. Ее оппонентка в финале — 36-я ракетка мира.

Самсонова в третий раз в карьере одержала победу на турнире под эгидой WTA. 7 августа она оказалась сильнейшей на турнире WTA-250 в Вашингтоне.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам
Жена Джигана рассказала об отношениях со свекровью
Во Франции задумались о введении налога на сверхприбыли крупных корпораций
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Федун отказался от прощания с игроками после ухода из «Спартака»
В Венгрии рассказали о выступающих против антироссийских санкций странах
США уличили во лжи насчет Украины и России
В Венгрии назвали Восток двигателем мировых экономических изменений
Обмен Роналду на нападающего «Наполи» исключили
В Сирии один военный погиб и двое получили ранения во время нападения боевиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.