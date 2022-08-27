Российская теннисистка выиграла турнир WTA в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летняя россиянка обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович в решающем матче турнира WTA-250 в Кливленде. Самсонова одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Матч продлился час 12 минут.

В полуфинале Самсонова выбила из розыгрыша американку Бернарду Пера. Она оказалась сильнее соперницы со счетом 6:1, 6:2.

Самсонова занимает 45-е место в рейтинге WTA. Ее оппонентка в финале — 36-я ракетка мира.

Самсонова в третий раз в карьере одержала победу на турнире под эгидой WTA. 7 августа она оказалась сильнейшей на турнире WTA-250 в Вашингтоне.