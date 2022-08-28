Канцлер Австрии призвал «остановить безумие» на энергетических рынках

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о необходимости «остановить безумие» на энергорынках

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал «остановить безумие» на энергетических рынках. Об этом пишет Reuters.

Нехаммер считает, что для решения ситуации вокруг роста цен на энергоносители нужен единый европейский подход. «Что-то должно наконец случиться. Этот рынок не будет регулировать себя в его нынешнем виде. Я призываю все 27 стран-членов Евросоюза объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв», — сказал политик.

В статье Reuters отмечается, что Австрия сильно зависит от российского газа, особенно в промышленности и отоплении — поставки из России составляли около 80 процентов до начала специальной военной операции.

