В Австрии политику ЕС в отношении России назвали шизофренией

Кандидат в президенты Австрии Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении России

Австрийский политик, кандидат в президенты страны Геральд Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении России. Об этом он написал в своем Twitter.

В эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV Гросс сказал, что жалобы европейских лидеров на ситуацию с газом выглядят глупо. «Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — отметил он.