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Австрия объявила о снижении зависимости от российского газа

Министр энергетики Австрии Гевесслер объявила о снижении зависимости от российского газа

Фото: Alexander Chizhenok / Global Look Press

Зависимость Австрии от российского газа снизилась до менее чем 50 процентов. Об этом объявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. Ее слова приводит РИА Новости. По ее словам, Австрии удалось в текущем году сэкономить порядка 10 процентов топлива от потребления в 2021 году.

«Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до менее 50», — констатировала она.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что эмбарго ЕС на российский газ невозможно. Говоря о введенных санкциях, он заметил, что меры оказались не такими эффективными в краткосрочной перспективе, как рассчитывали страны блока. Вместе с тем Нехаммер отметил, что «интеллигентные» ограничения, включающие меры против российской экономики, сработают. «Но требуется время», — заключил он.

Ранее министры энергетики ЕС договорились, что все страны блока должны добровольно сократить спрос на газ на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года. Соответствующее предложение Еврокомиссии появилось из-за растущего беспокойства стран Европы насчет будущих поставок газа из России. В то же время некоторым государствам согласились сделать послабления: от обязательной экономии топлива могут быть освобождены островные государства Европы, такие как Ирландия и Мальта, а также балтийские страны.

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Платон Щукин
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