Канцлер Австрии признал неэффективность санкций в краткосрочном периоде

Канцлер Австрии Нехаммер признал, что санкции действуют не так быстро, как рассчитывал ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал неэффективность санкций в краткосрочном периоде и отметил, что они действуют не так быстро, как рассчитывал Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится», — заявил политик.

При этом Нехаммер отметил, что «интеллигентные» ограничения, включающие меры против российской экономики, сработают. «Но требуется время», — заключил он.

Ранее верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может смягчить санкции против продовольственного экспорта из России, если они действительно вызывают рост цен на европейском рынке продуктов питания. Однако он подчеркнул, что Брюссель не снизит санкционное давление на Россию до тех пор, пока не прекратятся боевые действия на Украине.