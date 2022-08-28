Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
0:4
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Локомотив М
5:1
Завершен
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Торпедо М
1:4
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ростов
0:0
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Барселона
2:0
2-й тайм
live
Вальядолид
Испания - Примера|3-й тур
ПСЖ
0:0
1-й тайм
live
Монако
Франция - Лига 1|4-й тур
Спорт

Менеджер Усика высказался о возможном поединке боксера против Фьюри

Менеджер боксера Усика Эгис Климас заявил, что украинец должен победить британца Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Менеджер боксера Александра Усика Эгис Климас высказался о возможном поединке украинца против британца Тайсона Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале ESNews.

«Усик должен побеждать Фьюри. Он просто обязан выиграть у него. Точно так же, как он сделал это в бою с Энтони Джошуа», — заявил Климас. Он также подтвердил, что поединок запланирован на конец 2022-го или начало 2023 года в одной из стран Ближнего Востока.

Материалы по теме:
«Сейчас он лучший в мире» Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
«Сейчас он лучший в мире»Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
21 августа 2022
Как казак британца боксу учил. Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Как казак британца боксу учил.Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
26 сентября 2021

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности
Названы наиболее богатые витаминами заготовки на зиму
ЦСКА вничью сыграл с Ростовом в матче РПЛ
Лавров рассказал о неизбежности многополярного мира
Названа причина пожара на российском рынке
В школе ЛНР обнаружили плакаты об «агрессии России»
Менеджер Усика высказался о возможном поединке боксера против Фьюри
Захарова рассказала о признавшем фашизм в США Белом доме
В МВД Австрии отреагировали на сообщения о смерти убийцы Дугиной
Выпускник рассказал о запрете говорить на русском в школах Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.