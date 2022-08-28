Менеджер Усика высказался о возможном поединке боксера против Фьюри

Менеджер боксера Усика Эгис Климас заявил, что украинец должен победить британца Фьюри

Менеджер боксера Александра Усика Эгис Климас высказался о возможном поединке украинца против британца Тайсона Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале ESNews.

«Усик должен побеждать Фьюри. Он просто обязан выиграть у него. Точно так же, как он сделал это в бою с Энтони Джошуа», — заявил Климас. Он также подтвердил, что поединок запланирован на конец 2022-го или начало 2023 года в одной из стран Ближнего Востока.

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.