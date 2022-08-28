«Локомотив» выиграл второй матч в РПЛ подряд

«Локомотив» победил «Оренбург» и выиграл второй матч в РПЛ подряд

«Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 августа, и завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик за 11 минут оформил Иван Игнатьев. Еще по мячу забили Джирано Керк и Антон Миранчук. У гостей гол на счету Владимира Сычевого.

«Локомотив» выиграл второй матч в РПЛ подряд, набрал девять очков, и вышел на восьмое место. В активе «Оренбурга» шесть очков, команда находится на 13-й позиции.

«Локомотив» в следующем туре 4 сентября дома примет «Ахмат». «Оренбург» днем раньше на своем поле сыграет с «Химками».