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Спорт

«Локомотив» выиграл второй матч в РПЛ подряд

«Локомотив» победил «Оренбург» и выиграл второй матч в РПЛ подряд

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 августа, и завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик за 11 минут оформил Иван Игнатьев. Еще по мячу забили Джирано Керк и Антон Миранчук. У гостей гол на счету Владимира Сычевого.

«Локомотив» выиграл второй матч в РПЛ подряд, набрал девять очков, и вышел на восьмое место. В активе «Оренбурга» шесть очков, команда находится на 13-й позиции.

«Локомотив» в следующем туре 4 сентября дома примет «Ахмат». «Оренбург» днем раньше на своем поле сыграет с «Химками».

Алексей Гусев
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