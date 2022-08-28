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Шлеменко высказался о поражении за 21 секунду

Шлеменко после поражения за 21 секунду заявил, что никого не будет обвинять в случившемся

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался о бое с сербом Александром Иличем, в котором он потерпел поражение за 21 секунду.

«Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!» — заявил Шлеменко. Он также извинился перед болельщикам, которые за него переживали.

Схватка Илича и Шлеменко продлилась 21 секунду. Сербу удалось сотрясти оппонента ударом коленом, а затем и добить Шлеменко, вынудив рефери остановить бой.

Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере. За поединком наблюдал его будущий соперник Магомед Исмаилов.

Алексей Гусев
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