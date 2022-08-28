Болельщик «Спартака» погиб перед матчем клуба в Воронеже

Болельщик «Спартака» погиб в результате несчастного случая перед матчем клуба в Воронеже

Болельщик московского «Спартака» погиб в результате несчастного случая в Воронеже. Об этом РИА Новости сообщил друг погибшего.

Трагедия произошла в гостинице перед матчем, в котором «Факел» принимал «Спартак». «Зацепился ногой и неудачно упал вниз, головой прямо об асфальт. На глазах близких и друзей», — поделился подробностями произошедшего собеседник агентства.

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел 27 августа, и завершился со счетом 4:1 в пользу красно-белых. Первыми отличились футболисты «Факела»: точный удар на 23-й минуте нанес защитник Аслан Дашаев. Во втором тайме москвичи отыгрались усилиями Романа Зобнина, который забил гол на 51-й минуте. Спустя шесть минут отличился Даниил Денисов. В концовке матча голами отметились Квинси Промес и Мацей Рыбус, сделав счет 4:1 в пользу красно-белых.

8 мая болельщик «Спартака», возвращавшийся с матча 28-го тура РПЛ с «Уралом», погиб в ДТП. Трагедия произошла на трассе Миасс — Карабаш. В микроавтобусе, ставшем участником аварии, находилось 15 фанатов московского клуба.

