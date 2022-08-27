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Появилось видео разгромной победы «Спартака» в матче против «Факела»

«Спартак» разгромил «Факел» со счетом 4:1 в матче седьмого тура РПЛ

Кадр: Матч ТВ / YouTube

Московский «Спартак» добился разгромной победы над воронежским «Факелом» со счетом 4:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео доступно в YouTube-канале «Матч ТВ».

Первыми отличились футболисты «Факела»: точный удар на 23-й минуте нанес защитник Аслан Дашаев. Во втором тайме москвичи отыгрались усилиями Романа Зобнина, который забил гол на 51-й минуте. Спустя шесть минут отличился Даниил Денисов. В концовке матча голами отметились Квинси Промес и Мацей Рыбус, сделав счет 4:1 в пользу красно-белых.

Победа позволила «Спартаку» возглавить турнирную таблицу. В активе красно-белых 16 очков после семи матчей первенства.

Ранее в рамках седьмого тура РПЛ «Динамо» упустило победу над «Пари Нижний Новгород». Новгородцы избежали поражения, отыгравшись со счета 0:2.

Николай Костюков
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