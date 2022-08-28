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Спорт

Итальянский легкоатлет выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов

Итальянский бегун Федерико Барукко поддержал отстраненных российских спортсменов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Итальянский бегун Федерико Барукко выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Барукко принял участие в ультра-марафоне Ultra-Trail du Mont-Blanc. Легкоатлет вышел на гонку в форме в цветах российского флага, на финише он держал в руках баннер с надписью «Спорт без границ». «Спорт должен объединять людей, а любые отстранения — это дискриминация. Я хочу поддержать российских спортсменов — и ведущих, и только начинающих — которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий», — объяснил итальянец.

Ранее бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо поддержал отстраненных российских атлетов. «Нам действительно необходимо разделять спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт помогает преодолеть разрыв», — отметил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и лыжные гонки, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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