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ВКС России поразили предназначенный для ремонта вертолетов ВСУ завод в Запорожье

Минобороны: ВКС РФ поразили цеха «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предприятие находится на территории Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что войска России нанесли высокоточный удар по территории завода «Мотор Сич» в городе Запорожье. В итоге там разбиты производственные цеха, в которых ремонтировались вертолеты армии Украины.

Как отметил Конашенков, также в Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, которое снабжало украинских военных топливом. Кроме того, уничтожены восемь украинских складов ракетно-артиллерийских боеприпасов.

Ранее истребитель МиГ-29, принадлежавший украинским военным, был уничтожен в Донецкой народной республике (ДНР). Его заметили летчики ВКС России в районе Малиновки.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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