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Александр Емельяненко рассказал об отношении к алкоголю

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что бросил пить

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко высказался об отношении к алкоголю. Слова спортсмена приводит YouTube-канал «Ушатайка».

По словам спортсмена, он бросил пить, сделав это по настоянию супруги. «Все, у меня детство закончилось, сейчас началась юность. Я бросил хулиганить, бросил пить, начал заниматься спортом. Понял, что алкоголь и спорт несовместимы», — заявил Емельяненко.

25 августа российский боец MMA Александр Шлеменко оценил образ жизни и тягу к алкоголю Александра Емельяненко фразой «умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих». По мнению последнего, спортсмен является заложником общественного мнения.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Алексей Гусев
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