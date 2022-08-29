Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
Сегодня
19:00 (Мск)
Стефан Козлов
US Open (м)
Питон Стирнс
Завтра
23:30 (Мск)
Екатерина Александрова
US Open (ж)
Ласло Джере
Завтра
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
21:30 (Мск)
Денис Кудла
US Open (м)
Фабио Фоньини
Завтра
23:00 (Мск)
Аслан Карацев
US Open (м)
Хэрриет Дарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Дарья Касаткина
US Open (ж)
Сара Бейлек
Сегодня
23:30 (Мск)
Людмила Самсонова
US Open (ж)
Спорт

Александр Емельяненко поделился мнением о Шлеменко

Боец Александр Емельяненко назвал Александра Шлеменко заложником общественного мнения

Фото: Страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился мнением о соотечественнике Александре Шлеменко. Его слова передает «Матч ТВ».

Емельяненко назвал Шлеменко заложником общественного мнения. «Как толпа скажет, так он себя и ведет», — заключил боец. Он посоветовал Шлеменко иметь собственное мнение и придерживаться его.

Ранее Шлеменко оценил образ жизни и тягу к алкоголю Александра Емельяненко фразой «умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих». Он обратил внимание на то, что боец ни разу не выиграл поединка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Шлеменко посчитал, что Емельяненко своим примером демонстрирует, что нужно вести здоровый образ жизни.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов
Раскрыта тайна исчезнувшего китобойного судна
Адвоката Добровинского на Aston Martin остановили на ралли «Богатые и успешные»
На журналиста «Новой газеты» завели уголовное дело
Стала известна судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей российского ребенка
Ослабление российской экономики оценили
Житель Подмосковья зарезал мать и сдался полиции
Александр Емельяненко поделился мнением о Шлеменко
Политолог заявил о ЗАЭС как новом символе спецоперации
В Польше рассказали об отношении местных к ситуации с топливом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.