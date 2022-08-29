Александр Емельяненко поделился мнением о Шлеменко

Боец Александр Емельяненко назвал Александра Шлеменко заложником общественного мнения

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился мнением о соотечественнике Александре Шлеменко. Его слова передает «Матч ТВ».

Емельяненко назвал Шлеменко заложником общественного мнения. «Как толпа скажет, так он себя и ведет», — заключил боец. Он посоветовал Шлеменко иметь собственное мнение и придерживаться его.

Ранее Шлеменко оценил образ жизни и тягу к алкоголю Александра Емельяненко фразой «умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих». Он обратил внимание на то, что боец ни разу не выиграл поединка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Шлеменко посчитал, что Емельяненко своим примером демонстрирует, что нужно вести здоровый образ жизни.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.