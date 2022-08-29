Стало известно о снижении вероятности трансфера игрока сборной России в «Челси»

«СЭ» сообщил о снижении вероятности трансфера игрока сборной России Захаряна в «Челси»

Вероятность перехода полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна постепенно снижается. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Сообщается, что и игрок, и оба клуба заинтересованы в сделке, но ее осуществлению мешают несколько препятствий. Главное из них — перевод денег российскому клубу «Челси» — должен решить эту проблему до 1 сентября, так как в этот день в Англии закроется трансферное окно.

Об интересе «Челси» к Захаряну стало известно 25 августа. Однако в лондонском клубе отказались комментировать появившуюся информацию. В контракте игрока с бело-голубыми прописана опция выкупа за 15 миллионов евро.

Захарян выступает за бело-голубых с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.