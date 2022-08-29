Запуск лунной миссии США Artemis 1 отменили

НАСА отменило запуск лунной миссии Artemis 1 из-за технических проблем

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что запуск ракеты Space Launch System (SLS) в рамках лунной миссии Artemis 1 не состоится. Об отмене старта из-за технических проблем сообщили на странице управления в Twitter.

«Запуск Artemis I сегодня больше не состоится, поскольку команды решают проблему с утечкой в двигателе. Команды продолжат сбор данных, и мы будем держать вас в курсе сроков следующей попытки», — отметили в сообщении.

Ракету планировали запустить в период с 8:33 до 10:33 по времени Восточного побережья США с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди.

Ранее НАСА сообщило, что при заправке SLS произошла утечка водорода, который мог попасть в продувочный бак. Из-за утечки диспетчеры прекратили обратный отсчет до запуска ракеты.

17 августа НАСА начало подготовку SLS к запуску в рамках миссии Artemis 1. Ракету могут запустить 2 или 5 сентября.