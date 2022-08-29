Чимаев объяснил решение подраться с Диасом

Шведский боец Хамзат Чимаев заявил, что согласился драться с Диасом из-за его известности

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объяснил, почему согласился подраться с американцем Нэйтом Диасом. Его слова приводит Sportskeeda.

Чимаев признался, что принял решение встретиться в октагоне с 37-летним оппонентом из-за его известности. «На самом деле мне не нужно драться с этим парнем. Я дерусь с ним просто для удовольствия. Я был еще ребенком, когда он уже дрался. Этот парень знаменит, но я понимаю, что он не лучший», — заявил 28-летний уроженец Чечни.

27 августа Чимаев прокомментировал слухи о том, что помогал ирландцу Конору Макгрегору в подготовке к поединку против Хабиба Нурмагомедова. По его словам, эту информацию распространял Макгрегор, из-за чего шведский боец собирался встретиться с ним, чтобы избить.

Чимаев выиграл все 11 боев в карьере. Их поединок с Диасом возглавит турнир UFC 279, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 сентября.