Чимаев рассказал о желании избить Макгрегора

Хамзат Чимаев заявил, что не помогал Макгрегору готовиться к бою против Нурмагомедова

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев опроверг слухи о том, что помогал ирландцу Конору Макгрегору в подготовке к поединку против Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportskeeda.

28-летний боец чеченского происхождения отреагировал на слух, который распустил Макгрегор. По словам Чимаева, в 2018 году он узнал, что ирландец на тренировке заставил упасть спарринг-партнера из Чечни.

«Из-за этого меня просили приехать и избить Конора, что я и хотел сделать», — отметил Чимаев. Он уточнил, что на тот момент поединок Макгрегора и Нурмагомедова тогда не был запланирован.

Чимаев известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету пять побед в пяти поединках в рамках промоушена. Свой следующий поединок он проведет против американца Нэйта Диаса.

Макгрегор становился чемпионом UFC в разных весовых категориях. В 2018-м он уступил Нурмагомедову в поединке за титул в легком весе.