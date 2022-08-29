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Названы регионы России с подорожавшей арендой дач

«Мир квартир»: аренда частных домов больше всего подорожала в Смоленской области

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

С мая к августу 2022 года стоимость аренды дач среди регионов России больше всего увеличилась в Смоленской области — динамика достигла 64,6 процента. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Аренда частных домов подорожала в 52 регионах из исследуемых 80. Регионами с повысившимися ценами на аренду также назвали Самарскую и Астраханскую области, где динамика достигла 56,8 процента и 55,2 процента соответственно.

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Ниже в списке расположились Чувашия с подорожанием аренды на 47,5 процента, Бурятия (на 47,2 процента), Мордовия (на 46,9 процента), Камчатский (на 45,8 процента) и Забайкальский (на 42,6 процента) края.

Начиная с мая дачи и коттеджи сильнее всего подешевели в Пензенской области — снижение на 33,8 процента. Снижение стоимости аренды заметили в Хабаровском крае и Орловской области — на 22,6 процента и 14,3 процента соответственно.

Ранее эксперты рынка недвижимости заявили, что за год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20-35 процентов. Подорожание дач и частных домов связали с ростом цен на стройматериалы, увеличением стоимости рабочей силы.

Нина Ташевская
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