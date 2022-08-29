ФСБ показала видео со вторым участником убийства журналистки Дугиной

ФСБ показала видео со вторым участником убийства политолога Дарьи Дугиной

ФСБ показала видео со вторым участником убийства политолога Дарьи Дугиной Богданом Цыганенко. Запись в понедельник, 29 августа, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина въезжает на территорию России, перемещается с Натальей Вовк, затем меняет номера на машине и пьет кофе. На записи также показано, как Вовк приезжает на парковку фестиваля «Традиция» и следит за погибшей.

Ранее стало известно, что преступление вместе с Вовк готовил еще один член диверсионно-террористической группы, 43-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он помог исполнительнице убийства собрать в гараже самодельную бомбу для подрыва автомобиля журналистки и обеспечил ее поддельными документами. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства политолога.

Российские правоохранительные органы объявят в розыск Цыганенко.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой хотел ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.