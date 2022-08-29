Посольство России опровергло заявления о российских минах в Черном море

Посольство опровергло заявление Минобороны Британии о российских минах в Черном море

Посольство России в Лондоне опровергло заявления британского министерства обороны (МО) о «российских минах» вблизи с украинскими портами в Черном море. По словам дипломатов, такие заявления искажают реальность. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

«В этом же сообщении прямо заявляется, что "попытки экспорта украинского продовольствия оказались под угрозой из-за мин, установленных "российскими войсками". Такая подача, на наш взгляд, преднамеренно искажает действительность», — указали дипломаты.

В посольстве напомнили, что еще в марте заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали акваторию раритетными минами первой половины XX столетия «якобы для защиты от высадки морского десанта». Поэтому, указали в дипведомстве, вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южное «долгое время был затруднен».

«Призываем Министерство обороны Великобритании тщательнее проверять поступающую информацию и избегать голословных обвинений», — призвали в российском посольстве.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 мин.