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Стала известна судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей российского ребенка

Отчим проданного матерью на Урале мальчика сообщил, что его пасынка поместили в детдом

Фото: страница «Движение Альтернатива» во «ВКонтакте»

На Урале семилетнего мальчика, которого мать попыталась продать за 300 тысяч рублей, поместили в детский дом. Судьба ребенка стала известна из рассказа его отчима, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам мужчины, мальчик в течение двух недель после инцидента находился в больнице, после чего его определили в российский детский дом. Сейчас отчим собирает документы, чтобы вернуть пасынка домой. Он добавил, что пока не может видеться с ребенком, так как для этого нужно специальное разрешение. «Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально», — поделился он.

По информации издания, в суде женщина сообщила, что на преступление ее толкнули большие долги матери и брата-инвалида, проживающих в Киргизии. Ее супруг заявил, что ничего об этом не знал.

Мужчина также сообщил, что апелляция на арест его жены не подавалась. «Мне сказали, что это бесполезно. Я не разбираюсь в таком. С женой я не разговаривал, не разрешают пока свидания», — сказал он.

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10 августа стало известно, что жительница Екатеринбурга попыталась продать своего сына в торговом центре. В роли покупателей выступили волонтер и сотрудница полиции. Женщина предоставила все документы на сына, подписала расписку о получении 300 тысяч рублей и передала ребенка, после чего ее сразу задержали.

В пресс-службе регионального МВД «Ленте.ру» сообщили, что семья мальчика проживала в двухкомнатной съемной квартире и строила свой дом. Кроме того, отчим ребенка сообщил полиции о ежемесячном доходе в 120 тысяч рублей. В полиции добавили, что у женщины есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын.

Похожий случай произошел в июле в Дагестане, где 33-летняя местная жительница продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч, чтобы оплатить пластическую операцию. По информации полиции, россиянка хотела оставить ребенка в роддоме, но соседка предложила ей отдать младенца знакомой семье.

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Константин Лысяков
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