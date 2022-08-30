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В Белом доме прокомментировали недопуск Джоковича до US Open

В Белом доме предложили задать вопрос о недопуске Новака Джоковича организаторам US Open
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Nedim Grabovica / XinHua / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала недопуск сербского теннисиста Новака Джоковича до US Open. Ее слова приводит The Epoch Times.

«Правительство США не может обсуждать детали отдельных визовых случаев. Из соображений конфиденциальности мы также не комментируем медицинские данные по отдельным путешественникам, это относится и к данному теннисисту», — заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что вакцинация иностранных граждан является требованием Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Также она предложила задать вопрос о недопуске спортсмена организаторам US Open, которые определяют протоколы участников турнира.

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Ранее Джокович прокомментировал запрет на въезд в США не привитым от коронавируса иностранцам. «Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что непривитые граждане США имеют право сыграть в турнире.

Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса Джокович пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. В январе серб по той же причине стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате теннисист был депортирован из Австралии. Он не сможет посещать страну в течение трех лет.

Дарья Коршунова
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