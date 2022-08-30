Прокурор потребовал оштрафовать Ивана Сафронова и изъять у него имущество

Прокурор потребовал оштрафовать на 500 тысяч рублей обвиняемого в госизмене Сафронова

Представитель гособвинения потребовал дополнительное наказание для обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Даниила Никифорова.

Прокурор попросил изъять имущество фигуранта и назначить ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов запросил 24 года колонии для Сафронова.

26 августа Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша по делу о госизмене, в котором обвиняется Сафронов. Обвинение считает, что именно Ларишу Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.