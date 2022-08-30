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Теннисист Медведев высказался о тюремном сроке американки Грайнер

Российский теннисист Даниил Медведев назвал ситуацию попавшей в тюрьму Грайнер непростой

Фото: Robert Deutsch / Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев на пресс-конференции высказался о тюремном сроке американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Запись доступна на YouTube-канале US Open.

Российский теннисист назвал ситуацию попавшей в тюрьму Грайнер непростой.

«Думаю, можно сравнить ее с другими ситуациями. Например, Новака [Джоковича]. Он не смог приехать в США, потому что здесь другие законы. Тут что-то похожее. Что у нее было? Марихуана? Я точно не помню. Но закон есть закон. Конечно, если у нее ничего не было и ей подкинули, то это плохо», — заявил Медведев.

29 августа Медведев вышел во второй круг US Open, одержав победу над американцем Стефаном Козловым в трех сетах — 6:2, 6:4, 6:0. В следующем круге россиянин сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.

Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Андрей Стрельцов
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