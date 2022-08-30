Адвокат рассказал о состоянии Ивана Сафронова

Адвокат Павлов сообщил, что Иван Сафронов отказался от сделки со следствием без раздумий

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов отказался от сделки со следствием без раздумий и без переговоров с адвокатами, сообщил основатель проекта «Первый отдел» (юристы проекта ведут дело Сафронова — прим. «Ленты.ру»), бывший адвокат обвиняемого Иван Павлов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о состоянии журналиста.

Ставка на срок

30 августа стало известно, что представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов запросил 24 года колонии для обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса».

Иван сохраняет оптимизм. Он даже попросил сделать тотализатор, где любой желающий может поставить на тот срок, который в результате выйдет Иван Павлов адвокат

«Это же прокурор попросил 24 года, решение суда может быть совершенно неожиданным. Надо сказать, что защита просила оправдать Ивана Сафронова», — отметил Павлов.

Сделка со следствием

Адвокат также сообщил, что журналисту была предложена сделка со следствием, от которой он отказался.

Ему было предложено признать вину в обмен на 12 лет лишения свободы. Он отказался без раздумий. Никаких переговоров с адвокатами не было Иван Павлов адвокат

«Иван такие вопросы решает сам, без участия адвокатов. Это судьбоносные решения. Он понимает исход. Здесь лишь вопрос того: готов ли человек признать вину, будучи невиновным? Иван на этот вопрос для себя уже давно ответил», — рассказал он.

Павлов подчеркнул, что ранее Сафронову также были предложены сделки со следствием, от которых он тоже отказался. «Ему и ранее предлагались всякие сделки, но он этот вопрос для себя решил и от своего решения не отступил и сегодня», — заявил адвокат.

Борис Локтионов

Павлов сообщил, что знаком с Локтионовым. «Он давно работает и частенько принимает участие в таких делах», — добавил он.

«Его задача была произвести впечатление. Мне кажется, что он с ней справился. 24 года — это всего лишь на год меньше, чем максимальный потолок по подобного рода делам. Думаю, что цифра взята с потолка. Поскольку он поддерживает обвинение, то он находился в вилке от 12 до 25 лет лишения свободы. Соответственно, выбрал ближе к 25, но 25 — это надо быть совсем исчадием ада», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша по делу о госизмене, в котором обвиняется Сафронов. По словам адвоката, обвинение считает, что именно Ларишу Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.