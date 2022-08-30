Тарасова оправдалась за фото с критиковавшим Тутберидзе журналистом из США

Тарасова заявила, что не хотела делать фото с критиковавшим Тутберидзе журналистом Лизом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о встрече с американским журналистом Дейвом Лизом. Ее слова приводит Sport24.

Специалист заявила, что Лиз сделал снимок с ней, когда она садилась в машину после общения с детьми. «Я не общалась с этим журналистишкой. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала с ним фотографию. Ненавижу его за то, что он так низко обижал [российского тренера по фигурному катанию] Этери Тутберидзе!» — оправдалась она.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также журналист говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США.

Об отъезде Татьяны Тарасовой в США стало известно 25 августа. Тогда отмечалось, что поездка не связана с тренерской деятельностью или проблемами со здоровьем.