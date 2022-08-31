Акции «Газпрома» взлетели на треть на фоне остановки «Северного потока»

Акции «Газпрома» на Мосбирже подорожали на 31%, до 267 рублей

Акции российского газового концерна «Газпром» взлетели утром 31 августа на фоне остановки «Северного потока». К 10:10 по московскому времени бумаги подорожали почти на треть (плюс 31 процент), до 267 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:14 рост замедлился до 250 рублей за акцию (плюс 27 процентов). Акции компании начали дорожать 30 августа, после того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода — в верхней точке рост достигал 7 процентов. Тогда стоимость бумаг превысила 200 рублей впервые с начала июля.

«Газпром» заявил о полной остановке поставок газа в Германию в 9:00 31 августа. В этот день начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.

После заявления российского концерна начали расти и цены на газ в Европе. Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF утром 31 августа взлетела на 5,5 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов, до 2954 долларов за тысячу кубометров.