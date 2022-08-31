Махачев ответил на обвинения Оливейры в нежелании драться в Бразилии

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что был готов драться с Оливейрой в Бразилии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на обвинения Чарльза Оливейры в нежелании драться в Бразилии. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на ESPN.

«Когда мне предложили бой, я сказал, что место неважно. Я сказал, что приеду в Бразилию на лошади. Я сообщил [Абсолютному бойцовскому чемпионату] UFC, что просто хочу титульный бой», — заявил Махачев. Россиянин отметил, что был готов провести чемпионский бой где угодно. «Ему бы не помогла домашняя арена. Кто ему поможет, когда закроется клетка? Мне плевать, но если это важно, тогда у него большие проблемы, потому что в Абу-Даби будут мои люди, и они поддержат меня», — добавил он.

Ранее Оливейра заявил, что Махачев уклонился от поединка в Бразилии. «Они столько говорили о готовности драться в Бразилии, но все оказалось ложью. <...> В итоге добились того, что бой пройдет там, где выгодно именно им», — отметил он.

Поединок Оливейры и Махачева возглавит турнир UFC в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.