Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак М
1:0
Завершен
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа B
Ласло Джере
2:3
Завершен
Андрей Рублёв
US Open (м)
Саутгемптон
2:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|5-й тур
Фабио Фоньини
0:1
2-й сет
live
Аслан Карацев
US Open (м)
Питон Стирнс
Сегодня
02:25 (Мск)
Екатерина Александрова
US Open (ж)
Спорт

Махачев ответил на обвинения Оливейры в нежелании драться в Бразилии

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что был готов драться с Оливейрой в Бразилии
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на обвинения Чарльза Оливейры в нежелании драться в Бразилии. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на ESPN.

«Когда мне предложили бой, я сказал, что место неважно. Я сказал, что приеду в Бразилию на лошади. Я сообщил [Абсолютному бойцовскому чемпионату] UFC, что просто хочу титульный бой», — заявил Махачев. Россиянин отметил, что был готов провести чемпионский бой где угодно. «Ему бы не помогла домашняя арена. Кто ему поможет, когда закроется клетка? Мне плевать, но если это важно, тогда у него большие проблемы, потому что в Абу-Даби будут мои люди, и они поддержат меня», — добавил он.

Ранее Оливейра заявил, что Махачев уклонился от поединка в Бразилии. «Они столько говорили о готовности драться в Бразилии, но все оказалось ложью. <...> В итоге добились того, что бой пройдет там, где выгодно именно им», — отметил он.

Поединок Оливейры и Махачева возглавит турнир UFC в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Стало известно о поставках оружия США Украине для контрнаступления
Стало известно о растущем беспокойстве западных разведок из-за шпионажа Китая
В ООН отреагировали на смерть Горбачева
Зеленский обратился к российским военным на Украине
Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева
Бывший американский посол оценил роль Горбачева в истории
Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
Берлускони назвал Горбачева «чемпионом демократии»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.