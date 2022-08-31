Mitsubishi разрешили сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Японская компания Mitsubishi сохранит долю в 10% в новом операторе «Сахалина-2»

Правительство России разрешило японской компании Mitsubishi сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал сменить оператора проекта и передать имущество компании в собственность государства. В августе новым оператором «Сахалина-2» стало ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Акционерами бывшего оператора Sakhalin Energy были «Газпром» (50 процентов плюс одна акция) и Shell (27,5 процента минус одна акция). Кроме того, в проекте участвуют две японские компании: доля Mitsui составляет 12,5 процента, а Mitsubishi — 10 процентов. Mitsubishi согласилась сохранить долю в новом операторе, заявив о намерении остаться в проекте 25 августа. Mitsui также подтвердила сохранение доли в новом операторе 30 августа. В противном случае правительство бы продало их долю российскому юрлицу.

Британская Shell отказалась заново подписывать долгосрочный контакт с новым российским оператором «Сахалина-2», сообщили источники «Коммерсанта». Теперь Shell будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама предложит расторгнуть соглашение. Затем компания подаст иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.