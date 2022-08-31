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Спорт

Клуб РПЛ уволил тренера через три недели после назначения

«Химки» уволили Писарева с поста главного тренера через три недели после назначения

Фото: Edgar Breshchanov / Gobal Look Press

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» уволил с поста главного тренера Николая Писарева. Об этом «Чемпионат.com» сообщил член наблюдательного совета команды Роман Терюшков.

По его словам, сотрудничество прекращено также и с тренерским штабом специалиста. К ближайшей игре чемпионата России команду будет готовить новый главный тренер — Спартак Гогниев.

Писарева уволили из «Химок» через три недели после назначения. Он был назначен главным тренером команды 10 августа.

Днем ранее пост покинул Сергей Юран. После прихода Писарева «Химки» потерпели три поражения подряд в чемпионате и одно — в Кубке России.

Алексей Гусев
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