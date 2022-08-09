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Спорт

Главного тренера «Химок» Юрана уволили

«РБ Спорт»: главного тренера футбольного клуба «Химки» Сергея Юрана уволили

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» приняло решение об увольнении главного тренера команды Сергея Юрана. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации информации Матв ТВ, тренеру выплатят около 35-40 миллионов рублей. Юран возглавлял подмосковную команду в 2008 и 2020 годах.

В ближайшее время «Химки» может возглавить тренер сборной России Николаем Писаревым. Ранее он тренировал сборную России по пляжному футболу.

Газета «Спорт-экспресс» заявляет, что сейчас Сергей Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала». На этом посту его хотел бы видеть президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

23 февраля Юран в третий раз возглавил «Химки». В минувшем сезоне команда заняла 14-е место на чемпионате России и сохранила место в Российской премьер-лиге.

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Юлия Мискевич
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