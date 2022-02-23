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Бывший тренер «Химок» возглавил клуб в третий раз

Юран в третий раз стал главным тренером подмосковных «Химок» после увольнения Черевченко

Фото: Михаил Шапаев / РИА Новости

Стал известен новый главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается на сайте команды.

Руководителем «Химок» после увольнения с поста Игоря Черевченко был назначен Сергей Юран. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде на сборе в Турции.

Юран в третий раз возглавил подмосковный клуб. В 2008 году под его руководством команда смогла сохранить за собой место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Однако специалист был уволен в связи с окончанием контракта.

В 2020 году Юран вернулся в клуб. Под его руководством команда завоевала путевку в РПЛ и стала серебряным призером Кубка России. После этого специалист покинул свой пост. По его словам, такое решение было принято руководством клуба по указанию генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова. Игроки «Химок» написали письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в защиту тренера, однако это ничего не изменило.

Дарья Коршунова
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