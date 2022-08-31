В Запорожской области заявили об отсутствии иллюзий насчет визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава запорожской администрации Балицкий: не питаю иллюзий насчет визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отсутствии у него иллюзий насчет визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он высказался в эфире программы «Соловьев Live».

По его мнению, МАГАТЭ не является независимой структурой и не ставит своей целью поддержание баланса в мире.

«Я не питаю иллюзий в отношении этого визита. Это просто карманный орган, структура. Гарантирую, что они уедут с тем, что увидели русских солдат на станции, и скажут: вот, смотрите, военные на станции стоят. Да, действительно, военные на станции есть, они охраняют ее работу, это нормально... Они (МАГАТЭ — прим. "Ленты.ру"), как и ОБСЕ, Совет Европы, работают в интересах своих учредителей. Даже, к сожалению, ООН тоже превратилась в структуру, где не нужна справедливость, не нужно то, ради чего создавалась, — для баланса в мире», — отметил Балицкий.

Ранее в администрации Энергодара назвали дату прибытия миссии МАГАТЭ в город. По словам главы местной администрации Александра Волги, делегация прибудет в населенный пункт утром 1 сентября.