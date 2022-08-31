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Россиянам разрешат получать кредиты онлайн

Россияне смогут получать кредиты и открывать вклады без личного присутствия в банке

Фото: Michaela Begsteiger / imagebroker.com / Globallookpress.com

С 1 сентября в России вступит в силу закон, который разрешит гражданам получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации.

Кроме того, банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады). Предполагается, что это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте банков.

В конце февраля президент России подписал указ, из которого следует, что российские банки смогут открывать банковские счета клиентам без их личного присутствия в офисе, чтобы те могли переводить денежные средства в другие банки. Это может решить проблему оказавшихся за границей клиентов, которые не могут пользоваться картами Visa и Mastercard.

Уточняется, что банки получают право открывать счета без личного присутствия, если клиент переводит на них деньги из другого банка, а тот, в свою очередь, делится с принимающим банком данными о клиенте (с его письменного согласия).

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Платон Щукин
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