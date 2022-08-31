Юрист рассказал об ответственности за сбор денег в школах

Юрист Айрапетов рассказал, что за сбор денег в школах может грозить лишение свободы

Учителя не имеют права собирать с родителей учеников деньги на нужды школы. За это может грозить ответственность в виде лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Он отметил, что в некоторых случаях родители могут пожертвовать средства.

Принудительные сборы

Согласно Федеральному закону «Об образовании» и Конституции Российской Федерации, гражданам гарантировано бесплатное среднее образование в муниципальных учреждениях, напомнил специалист.

«Любой сбор денег или понуждение к сбору денег, в зависимости от того, в какой форме это было произведено со стороны руководства образовательного учреждения, может быть квалифицировано как вымогательство, если за отказ в доплате грозит та или иная ответственность, — например, если руководство школы предупреждает, что у детей начнутся проблемы или дети не смогут посещать те или иные занятия. Если же это не сопряжено с какими-либо негативными последствиями, но при этом происходит не на добровольной основе, это может быть квалифицировано российским законодательством как превышение должностных полномочий», — объяснил Айрапетов.

И та, и другая статья достаточно суровы в зависимости от содеянного, но самое минимальное наказание — это четыре года. На месте руководителей средних школ в преддверии начала нового учебного года следовало бы задуматься, стоит ли проводить такие мероприятия Артур Айрапетов юрист

Если в школе требуют сдать деньги, это может служить поводом для обращения в Следственный комитет России (СКР). Также заявление можно подать в любое надзорное ведомство — от прокуратуры до обычного участкового, в любом случае все эти заявления попадут в СКР, заверил Айрапетов.

При этом тот же самый Федеральный закон «Об образовании» не запрещает родителям помогать школе, но это должно быть абсолютно добровольно. «При передаче денежных средств должны быть документы, что это именно благотворительное добровольное пожертвование. Используя закон о благотворительной деятельности, родители могут принимать участие в финансировании школы», — сказал юрист.

Путать эти два понятия не стоит — добровольный благотворительный взнос и сбор денег. Если вам предлагают добровольно помочь школе, не нужно бежать в СК. Другое дело, насколько это этично Артур Айрапетов юрист

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов предупредил об уголовной ответственности за сбор денег с родителей учащихся на нужды школы.