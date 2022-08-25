Описаны изменения в ЕГЭ в 2023 году

MAXIMUM Education: в 2023 году изменения в ЕГЭ коснутся почти всех предметов

В 2023 году изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) коснутся почти всех предметов кроме географии. Нововведения, ожидающие выпускников, в разговоре с «Лентой.ру» описал руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

По его словам, ЕГЭ сильно поменялся еще в прошлом году, когда произошел переход на новые модели экзаменов вследствие обновления Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

«Изменения полностью моделей экзамена или большого количества новых заданий во всех предметах не планировалось, что мы и увидели в новых версиях ЕГЭ. В этом году, проанализировав опыт сдачи экзамена-2022, коллеги из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) "подчищают" те вещи, которые получились менее удачно или были недостаточно конкретизированы. Не очень удачные задания — переработаны, более удачные — усилены», — отметил Мушта.

По некотором дисциплинам, таким как обществознание и химия, уточнены формулировки заданий, уровень сложности или общий балл за задания. Также эксперты ФИПИ частично пересмотрели более «в радикальную сторону» системы оценивания, в частности это коснулось иностранных языков.

«В некоторых предметах, как в истории, мы видим также пересмотр и содержательной части экзамена, помимо нового задания на знание фактов Великой Отечественной войны, добавились вопросы по событиям и недавней истории», — комментирует Мушта.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что в 2023 году в России продолжат вносить изменения в материалы для сдачи ЕГЭ по некоторым предметам. Они коснутся заданий на проверку у школьников умения анализировать информацию, решать практические задачи, а также давать развернутые объяснения.

17 июня министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на сегодняшний день ЕГЭ максимально объективен. Тем не менее Минпросвещения и Рособрнадзор готовы рассмотреть альтернативы.