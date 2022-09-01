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Крупнейший в Балтии завод удобрений остановил производство из-за цен на газ

Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газа

Фото: Achema

Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema в литовском городе Йонава остановил производство. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Поясняется, что такое решение было принято из-за рекордного подорожания природного газа, являющегося основным сырьем в производстве азотных удобрений. «Производимые нами удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей», — уточнили на заводе.

За последние несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов также объявили крупнейшие компании и других стран, в том числе Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe. Она считает, что ситуация останется напряженной из-за роста цен на газ.

31 августа стоимость газа в Европе опускалась ниже 2450 долларов за тысячу кубометров. Это на тысячу долларов дешевле, чем в конце прошлой недели. Стоимость топлива снижается, несмотря на остановку прокачки по газопроводу «Северный поток» и сокращение поставок газа во Францию и Италию со стороны «Газпрома».

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Марина Совина
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