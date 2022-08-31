Цены на газ в Европе рухнули на 10 процентов

Биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 10 процентов

Стоимость газа в Европе опускалась ниже 2450 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 12 процентов ниже, чем в минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 17:15 по московскому времени цена скорректировалась до 2498 долларов (минус 10,3 процента). Это на тысячу долларов дешевле, чем в конце прошлой недели.

Стоимость топлива снижается, несмотря на остановку прокачки по газопроводу «Северный поток» и сокращение поставок газа во Францию и Италию со стороны «Газпрома».

В первые минуты после объявления о «Северном потоке» цена на газ взлетела, но потом вновь пошла вниз. Основной причиной такой динамики стали успехи Евросоюза в вопросе заполнения подземных газовых хранилищ. Процесс идет с превышением плановых показателей более чем на месяц.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон указал, что республика в любом случае уже готова пройти предстоящий зимний период. Полностью готовы также Польша и Словакия.