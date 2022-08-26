Польша и Словакия завершили проект для снижения газовой зависимости от России

Польша и Словакия запустили газопровод для снижения газовой зависимости от России

Газопровод, связывающий газотранспортные системы Польши и Словакии, введен в эксплуатацию. Церемония запуска состоялась на западе Польши, где находится одна из конечных точек сооружения, сообщает wnp.pl.

Присутствовавший на ней глава польского правительства Матеуш Моравецкий заметил, что завершение строительства газопровода стало доказательством возможности укрепления энергетической безопасности стран через связь севера и юга. По его словам, новый маршрут послужит целям снижения газовой зависимости Восточной Европы от России.

В свою очередь премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пояснил, что газопровод дает чувство свободы за счет наличия альтернативы, не зависящей от контактов с Москвой, пишет портал Online.sk

Строительство газопровода длиной более 160 километров началось в 2018 году. Он позволяет Польше получить доступ к поставкам из региона Адриатического моря и из Южного газотранспортного коридора. В свою очередь Словакия сможет закупать газ из норвежских месторождений и сжиженный природный газ (СПГ), прибывающий в Польшу.

Предполагается, что из Польши в Словакию по маршруту можно будет прокачивать 4,7 миллиарда кубометров в год, а из Словакии в Польшу — 5,7 миллиарда. При этом в Словакии газопровод доходит до границы с Украиной, так что воспользоваться им сможет и эта республика.

К настоящему времени Польша и Словакия не испытывают проблем с газом. Польша заполнила свои газохранилища еще в июле, а в октябре должен заработать газопровод Baltic Pipe из Норвегии. Словакия также накопила достаточно газа для прохождения предстоящего зимнего периода.

