Минобороны заявило об атаке ЗАЭС тремя украинскими дронами-камикадзе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 31 августа, с помощью дронов-камикадзе атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗЭАС), которая находится под контролем российской стороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Там уточнили, что все украинские беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами радиоэлектронной борьбы на подлете к Запорожской атомной электростанции.
По данным Минобороны, два из трех беспилотных летательных аппаратов упали на крышу учебно-тренировочного центра. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавили в ведомстве.
Российское Минобороны также заявило о попытке ВСУ 1 сентября атаковать Запорожскую АЭС. Тогда две диверсионные группы в составе до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от ЗАЭС. Противник был уничтожен с применением армейской авиации, отчитались в министерстве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в связи с атаками Киева на ЗАЭС Россия будет привлекать внимание мирового сообщества к безответственным действиям Украины. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что из-за обстрелов этого объекта создается угроза жизни и здоровью местного населения, а также жителям других территорий.