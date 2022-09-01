Врач назвал портящие радость от поцелуя причины

Стоматолог Рауль Отхорозия объяснил, что поцелуи могут косвенно провоцировать кариес

Неприятный запах изо рта, разрушенные зубы и другие причины могут омрачить радость от поцелуя, рассказал стоматолог-ортопед, основатель и главный врач петербургского центра протезирования зубов «КИСС» Рауль Отхорозия. Он подтвердил «Ленте.ру» известный миф, что поцелуи могут косвенно провоцировать развитие кариеса.

Во рту человека обитает около 700 видов бактерий, в том числе и стрептококки, вызывающие кариес, объяснил врач. По его словам, во время поцелуя происходит обмен микроорганизмами, но это не означает, что заражение непременно произойдет, и после этого сразу начнут портиться зубы, успокоил Отхорозия.

Чтобы вредные бактерии начали свою работу, необходимо множество факторов. Если у вас здоровая ротовая полость, и вы соблюдаете правила гигиены, кариес от поцелуя вам не грозит: это не инфекционное заболевание Рауль Отхорозия Стоматолог-ортопед

Однако патогенные микроорганизмы могут передаться человеку, если у его партнера уже есть хронические патологии, разрушенные зубы, запах изо рта, назвал условия заражения стоматолог.

«Вы можете передать партнеру патогенные микроорганизмы, да и само проявление любви будет малоприятным, — высказался Рауль Отхорозия. — Если у вас обнаружено данное заболевание, стоит временно воздержаться от поцелуев, пока не решите проблему с зубами. Вряд ли вашему партнеру будет приятно подобное проявление чувств».

Ранее стоматолог Глеб Пекли рассказал, как правильно чистить зубы для профилактики развития кариеса. Для эффективной чистки он посоветовал использовать монопучковую зубную щетку и скребок для языка.