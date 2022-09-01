Разин рассказал о роли Горбачева при создании «Ласкового мая»

Продюсер Разин назвал решающей роль Горбачева при создании «Ласкогово мая»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сыграл решающую роль при создании группы «Ласковый май». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал бывший продюсер музыкального коллектива Андрей Разин. Он также объяснил, как появился известный миф, что он — племянник Михаила Горбачева.

«Михаил Сергеевич имел полное отношение к созданию группы "Ласковый май". Никогда бы в жизни никто бы Юру Шатунова не перевел в Москву, он всегда был в бегах, в розыске. Министры давали команды», — рассказал он.

Семью Горбачевых он знал с детства, рассказал Разин. Его приемная бабушка работала горничной у матери президента СССР Марии Пантелеевны. Миф о родственных связях появился сразу после вступления Горбачева на пост главы государства, утверждает музыкальный продюсер.

«В 1985 году Горбачев приехал к маме в село Привольное. Когда он стал генеральным секретарем, он сначала полетел на Кировский завод в город Ленинград, у него была там первая речь. Потом он приехал на родину, привез всех министров и привез туда Севрука Владимира Николаевича, это заместитель начальника отдела пропаганды ЦК КПСС. И он, когда я ему сказал, что занимаюсь культурой, видит: 21 год, парень без высшего образования и представлен в семье [Горбачева]. И когда Михаил Сергеевич пошел на обход в село Привольное, он (Севрук — прим. "Ленты.ру") подошел к Марии Пантелеевне и говорит: "Мария Пантелеевна, извините, а этот мальчик Андрей кем Вам доводится?". И она повернулась и сказала в присутствии моей бабушки: "это наш племянник". И все. Это не я сказал, это сказала мама», — объяснил Андрей Разин.

И он тут же позвонил моментально [председателю Государственного комитета по радио и телевещанию при Совете Министров СССР Сергею] Лапину и сказал: «Слушай, там едет племянник Горбачева, быстро самую лучшую песню найти, снимать на полную кинопленку и смотрите, чтобы там было все хорошо» Андрей Разин музыкальный продюсер

По словам Андрея Разина, между ним и Горбачевым возникали конфликты. Один из самых известных связан с опекой над матерью генсека, которую оформил на себя Разин. Однако, по словам музыкального продюсера, позже им с политиком удалось помириться.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни 30 августа после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 3 сентября.