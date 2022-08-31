Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Собчак описала детские воспоминания о Горбачеве

Журналистка Собчак заявила, что в детстве Горбачев казался ей «странным забавным дядькой»
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Telegram канал СОБЧАК

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак описала свои детские воспоминания о бывшем лидере СССР Михаиле Горбачеве, о смерти которого стало известно ранее. Пост об этом появился в ее Telegram-канале.

Собчак заявила, что впервые увидела Горбачева в детстве по телевизору. Политик тогда казался ей «каким-то странным забавным дядькой с кляксой». «Но потом этот дядька приходил к папе (политику Анатолию Собчакуприм. «Ленты.ру»), оказывался по эту сторону экрана и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца» Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца»Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
30 августа 2022
Директор перестройки. Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Директор перестройки.Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Сегодня

Журналистка также сообщила, что планировала взять у политика интервью, однако «не успела».

В другом Telegram-канале Собчак, комментируя кончину Горбачева, также вспомнила его отношение к супруге Раисе Горбачевой и назвала его жизнь «историей большой любви». «Это сама по себе была небывалая перестройка сознания, когда весь Советский Союз увидел жену генсека Раису Максимовну», — высказалась она. По ее мнению, тогда миллионы советских граждан узнали, что двое взрослых людей «могут любить друг друга и не стесняться проявлять нежность».

Политик, как отметила телеведущая, похоронил супругу осенью 1999 года, и тогда вся страна видела, как он плачет. «Сейчас забылось, но многие тогда наверняка увидели в Горбачеве то, что не ценили, когда он был во главе государства — настоящую человечность», — подчеркнула Собчак.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможных визовых ограничениях для россиян
Шэрон Стоун объяснила свою любовь к фото в бикини и раскрыла отношение к ботоксу
Полицейские задержали грабителя с кирпичом в Томске
Москвич переселил домашних крыс в подъезд жилого дома
«Газпром» сократит поставки газа в Италию
Захарова назвала провокацией проход кораблей ВМC США в Тайваньском проливе
В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи
Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии
Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус
Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.