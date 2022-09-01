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На Украине погибли семь уроженцев Северной Осетии

В Северной Осетии вручили ордена Мужества родственникам погибших на Украине военных

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил ордена Мужества родственникам уроженцев республики, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

По приказу президента России Владимира Путина посмертно наградили семерых военных. Среди них: лейтенант Давид Абаев, гвардии сержант Ацамаз Джиоев, сержанты Аслан Найфонов и Сергей Роговой, младшие сержанты Тамерлан Гагиев, Ацамаз Бестаев, Марат Базров, а также рядовые Таймураз Лазаров, Александр Попов и Кирилл Халин.

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«Наши ребята выполнили свой воинский долг до конца — ценой своей жизни. Пожертвовали собой во имя мира и справедливости. К сожалению, очень часто за это приходится платить высокую цену. Мы всегда будем гордиться ими и помнить о мужестве и героизме наших военнослужащих», – сказал глава Северной Осетии.

В последний раз Министерство обороны России сообщало официальные данные о потерях российских Вооруженных сил 25 марта. На тот момент стало известно о гибели 1351 военнослужащего и ранениях 3825 военных. После этого многие главы российских регионов сообщали о гибели военных, которые были уроженцами их краев. 5 мая о погибших сообщили власти Забайкальского, Пермского краев, Брянской, Белгородской, Ленинградской и Омской областей. 5 июня стало известно о гибели на Украине генерала-майора Романа Кутузова. В небе над Луганской областью 22 мая погиб Герой России, генерал-майор ВВС России в отставке 63-летний Канамат Боташев.

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Варвара Кошечкина
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