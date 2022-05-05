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В пяти российских регионах рассказали о гибели военных на Украине

В пяти регионах РФ сообщили о похоронах военных, погибших во время спецоперации на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти пяти российских регионов сообщили о похоронах военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших во время специальной операции на Украине, пишет РБК.

О погибших сообщили власти Забайкальского, Пермского краев, Брянской, Белгородской, Ленинградской и Омской областей. Глава администрации Читы рассказал о гибели ефрейтора Дмитрия Артемьева. Он служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде, был командиром боевой машины пехоты, наводчиком-оператором. Военные попали под шквальный минометный огонь националистов. Молодого человека посмертно представили к ордену Мужества.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти Максима Кравцова, который погиб под Изюмом. Военного посмертно наградили орденом Мужества.

В Перми похоронили сержанта Михаила Борисова, который пошел служить по контракту после техникума, пишет 59.ru.

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Кроме того, в Тихвине прошли похороны лейтенанта Батыра Илмурадова, а в Омской области сообщили о гибели восьми военных. Во время спецоперации погибли старший матрос Алексей Александров, старший прапорщик Николай Богдан, ефрейтор Евгений Никитин, сержант Ерканат Нурмагамбетов, майор запаса Валерий Статилко, а также сержант Евгений Буторин, рядовые Кирилл Бабичев и Иван Берилло.

25 марта Министерство обороны России обнародовало данные, что в ходе специальной операции погиб 1351 военнослужащий и 3825 пострадали.

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Марина Совина
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